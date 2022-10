Latam anuncia saída do processo de recuperação judicial em novembro

A companhia aérea Latam afirmou que vai sair do processo de recuperação judicial, no início de novembro.

A empresa pediu a recuperação nos Estados Unidos, em maio de 2020, em meio à pandemia de COVID.

Aqui no Brasil, na mesma época, a Latam entrou com o processo também, após o financiamento com BNDES ter sido negado.

Para sair da recuperação judicial, a companhia emitiu mais de 1 bilhão de dólares em títulos, com vencimentos em 5 anos e 7 anos.

Além disso, a empresa conseguiu um financiamento de 1,1 bilhão de dólares por cinco anos.

A Latam foi a empresa aérea com operação doméstica no Brasil que mais sofreu durante a pandemia, principalmente por ser também a que possui a maior operação internacional.

