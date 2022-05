Lateral Danilo é cortado da seleção brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira (25) que o lateral Danilo foi desconvocado da seleção brasileira para os amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão, marcados para serem disputados, respectivamente, nos dias 2 e 6 de junho.

A razão da retirada do nome do jogador da Juventus (Itália) da relação de convocados foi uma lesão no pé direito, que ainda não está plenamente curada.

A seleção brasileira começa a se reunir em Seul na próxima quinta-feira (26). Na capital da Coreia do Sul, o técnico Tite dará o primeiro treinamento na sexta-feira (27).