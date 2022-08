Lateral Marcinho é regularizado e Bahia treina para pegar o CSA

O técnico Enderson Moreira ganhou mais uma opção para montar o time do Bahia que enfrenta o CSA, neste sábado (6), às 16h30, na Fonte Nova, pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão. O lateral direito Marcinho teve o nome publicado no BID e pode estrear contra o time alagoano.

Na manhã desta quarta-feira (3), o elenco tricolor realizou mais um treino antes do jogo. Em campo, Enderson uma atividade técnica e tática de posse e recuperação da bola.

Além de Marcinho, o meia Ricardo Goulart trabahou normalmente. Ele ainda depende da regularização para ter condição de entrar em campo. Por outro lado, o Bahia tem desfalques certos.

Lesionados, o volante Patrick e o meia-atacante Marco Antônio ficaram na transição. O goleiro Danilo Fernandes foi para o campo, mas trabalhou apenas com a equipe de fisioterapia.

O zagueiro Gabriel Noga, que chegou emprestado pelo Flamengo, passou por exame de imagem que constatou estiramento na muscular na coxa. Ele também está fora do jogo contra o CSA.