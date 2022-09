Laura Pausini rejeita Bella Ciao e é “cancelada”: “Música política”

A cantora italiana Laura Pausini, conhecidíssima pelo público brasileiro, foi “cancelada” nas redes sociais por ter se recusado a cantar uma das músicas mais famosas de seu país: Bella Ciao. Tema da série La Casa de Papel, a canção fez história ao se tornar hino de resistência contra a ditadura fascista de Benito Mussolini na Itália.

Durante gincana com cantores no humorístico espanhol El Hormiguero (que teve versão brasileira apresentada por Marco Luque, na Band, em 2010), os apresentadores puxaram o coro de Bella Ciao, mas Laura Pausini imediatamente os interrompeu:

“Não, não, não, não! É uma canção muito política e eu não quero cantar canções políticas”, justificou Laura Pausini.

A repercussão foi péssima para ela, que foi tachada de “fascista” por negar um hino antifascista. No Twitter, a cantora tentou se explicar em resposta a um veículo de comunicação espanhol.

“Não canto músicas políticas nem de direita nem de esquerda. O que penso da vida eu canto há 30 anos. Que o fascismo é uma vergonha absoluta me parece óbvio para todos. Não quero que ninguém me use para propaganda política. Não inventem o que não sou”

Assista ao trecho em que Laura Pausini se recusa a cantar Bella Ciao no programa El Hormiguero:

