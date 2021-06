Lázaro Barbosa é morto após ser baleado em Goiás, confirma polícia

Giro no Mundo



Publicado em 28 de jun de 2021 e atualizado às 10:40

Foto:Reprodução G1, Henrique Ramos/TV Anhanguera

O criminoso Lázaro Barbosa, capturado pela polícia nesta segunda-feira (28), foi baleado e morreu. A informação é do portal Metrópoles, parceiro do Bahia Notícias no Distrito Federal, que aponta que o homem entrou em confronto com forças policiais e não resistiu. A GloboNews também apurou a mesma informação com a Polícia Civil local.

Minutos atrás, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou por meio de uma rede social que a captura foi feita e em seguida, em entrevista à emissora de TV, confirmou que houve uma troca de tiros.

Lázaro era procurado há 20 dias, apontado como autor de um quádruplo homicídio em Ceilândia, no Distrito Federal, além de outros crimes, como assaltos e sequestros na região.

Fonte | Bahianoticias

