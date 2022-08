Lazio x Internazionale: veja dica de aposta no jogo do Campeonato Italiano

A terceira rodada do Campeonato Italiano começa nesta sexta-feira. E, a partir das 15h30, teremos um grande jogo entre tradicionais equipes do país: a Lazio recebe a Internazionale no Estádio Olímpico, em Roma. O Superesportes analisa cotações das casas de apostas e as melhores odds para o jogo.

Na visão das casas de apostas, a Internazionale é favorita para vencer o duelo, mesmo longe de seus domínios. Apontada como grande candidata ao título na temporada, a equipe tem odd média de 1.83 para a vitória nesta tarde.

A Lazio, por sua vez, mesmo jogando em casa, tem cotação média de 4.00. Já o empate paga cerca de 3.80.

Mas o que dizem as estatísticas?

O cenário ainda é pequeno para ser analisado. Cada equipe jogou apenas duas vezes no Italiano. A Lazio venceu o Bologna em casa, por 2 a 1, e empatou sem gols com o Torino, fora de casa.

A Internazionale, por sua vez, lidera a competição com 100% de aproveitamento (divide a primeira posição com Napoli e Roma). A equipe de Milão venceu o Lecce, fora de casa, por 2 a 1, e passou pelo Spezia, por 3 a 0, em seus domínios.

Escanteios

A Lazio é um time que tem menor poder de fogo pelos lados. Tanto que, em dois jogos, somou apenas sete escanteios. A Internazionale, por sua vez, teve 18 bolas paradas a seu favor.

Finalizações

Um nome para ficar de olho no jogo desta tarde é Romelu Lukaku. Em dois jogos oficiais desde o retorno ao time, ele soma um gol e uma assistência. Ele tem média de uma finalização por jogo, mas ainda busca o maior entrosamento com os companheiros.

Do outro lado, a Lazio conta com Ciro Immobile, artilheiro do último Italiano. Nos dois jogos realizados, ele teve média de 2,5 finalizações por partida. Assim como o rival, ele também tem um gol na competição.

Dica de aposta

Com base nos dados acima citados, o Superesportes apresenta alguns cenários interessantes para a partida: