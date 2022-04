Lea Michele diz a Jonathan Groff que topa ser barriga de aluguel: ‘Vou carregar seu bebê’

A atriz Lea Michele, que protagonizou o sucesso “Glee”, afirmou que aceitaria ser barriga de aluguel caso o ator Jonathan Groff, com quem contracenou na série musical, resolva se tornar pai. Os ex-parceiros de elenco voltaram a atuar juntos em uma montagem especial do espetáculo “O Despertar da Primavera”, que protagonizaram juntos há 16 anos, quando o musical estreou na Broadway. Os atores se tornaram grandes amigos nessa época e a relação se estreitou nos bastidores de “Glee”. Lea, que é casada com Zandy Reich, já é mãe de Ever, nascido em agosto de 2020. Nos últimos anos, outras atrizes do musical “O Despertar da Primavera” também se tornaram mães e, neste reencontro, elas reuniram seus filhos para brincar. Cercado de crianças, Jonathan, que se assumiu gay em 2009, foi questionado pela People se isso despertou nele a vontade de ser pai e, tímido, ele respondeu: “Ótima pergunta”.

Lea entrou no assunto e disse ao amigo: “Vou carregar seu bebê. Eu vou”. O ator perguntou: “Você vai?”. Ela confirmou e acrescentou: “Eu amo estar grávida. É muito divertido”. Surpreso, Jonathan declarou: “Bom saber”. O ator brincou dizendo que, caso resolva ser pai, vai enfrentar um grande problema: “Eu tenho uma peculiaridade estranha de assustar crianças pequenas porque eu chego com muito entusiasmo e isso as assusta — isso aconteceu com minhas duas sobrinhas, que têm entre 0 e 2 anos. Também aconteceu com o Ever também, então, estou lentamente tentando ser legal para ganhar seu amor e carinho de volta”. O filho de Lea é fã do fenômeno da Broadway “Hamilton”, espetáculo no qual Jonathan interpretou o rei George III. Ele disse que tem usado isso a seu favor e canta You’ll Be Back, música solo do seu personagem no musical, nas chamadas de vídeo que faz com Lea para tentar ganhar a atenção de Ever.