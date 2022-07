Leandro Hassum relata luta contra doença: ‘Não tem cura, mas tem tratamento’

O ator Leandro Hassum postou uma selfie nesta sexta-feira, 29, sem camisa e falou sobre sua luta para perder peso. O artista da Netflix contou que se esforça diariamente para manter a forma e enfatizou que não faz isso por vaidade, mas para ter uma melhor qualidade de vida. “A cara cansada? Sim!!! Mas sigo no foco de manter a saúde. Tantas coisas para sonhar e realizar… quero ir longe e alto…muito alto. Me orgulho de cada degrau. A foto (meio que me exibindo rs) não é apenas para mostrar resultado e vaidade. Não!!! É para quem sabe te ajudar dizendo: não deixe o desânimo e o cansaço impedir você de ter saúde”, escreveu o protagonista de “Amor Sem Medida” no Instagram. No relato, o artista admitiu que não é fácil manter uma rotina saudável, porém sabe que isso é necessário para manter a saúde em dia. “Vontade de não ir à academia, tenho diariamente. Mas sei que é parte fundamental no tratamento da minha doença… obesidade. Não tem cura, mas tem tratamento. Procure bons profissionais da área da saúde e bora viver muito e realizar muito. Tenho um orgulho de falar que sou obeso, sim, mas estou tratando minha obesidade”, concluiu. Hassum passou por uma cirurgia bariátrica em 2014 e, durante uma entrevista ao youtuber Caio Fischer em 2020, declarou que nos últimos anos perdeu 70 kg.

