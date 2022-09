Leandro Lehart, ex-vocalista do Art Popular, admite culpa em caso de estupro

Em conversa ao Fantástico, exibido no último domingo (18), Rita de Cássia, vítima de Leandro Leahart, mostrou conversas que trocou com o músico após ter sofrido abuso sexual. O artista teria confessado atitudes mais agressivas com a mulher em um de seus encontros.

+ Vítima de Leandro Lehart fala pela primeira vez sobre caso de estupro e cárcere privado

“Se te humilhei sexualmente e você está nessa situação, eu assumo isso. Com muita vergonha, mas assumo. Porque fiz isso com uma mulher em troca do meu prazer. Fui egoísta.Se você se sentir no direito de me denunciar, faça. Não ficarei chateado”, escreveu.

Rita de Cássia acusa Leandro Lehart de te a estuprado (Foto: Reprodução/TV Globo)

Junto à confissão, Leahart também mandou presentes à vítima, porém, em seguida, registrou um boletim de ocorrência alegando extorsão da parte de Rita de Cássia. Atualmente, o ex-vocalista do Art Popular foi condenado a nove anos e sete meses de prisão por estupro e cárcere privado. No entanto, Lehart pode recorrer à decisão em liberdade.

Vítima de Leandro Lehart conta detalhes sobre abuso sexual Após repercussão nas redes sociais, Rita de Cássia deu detalhes da noite que sofreu abuso sexual de Leandro Lehart. A vítima revelou que manteve relações sexuais com o artista, porém em uma noite, Lehart se tornou agressivo.

“Eu já comecei a me debater, e pedindo para ele parar. E tentando tirá-lo de cima de mim, mas eu não conseguia. Ele ainda se masturbou até chegar ao orgasmo”, contou.

Após o ocorrido, Rita de Cássia tentou se matar para acabar om o sofrimento e traumas causados. “A minha vida hoje ela é feita de dores psicológicas, físicas, de limitações. Eu quis conversar com o senhor de uma maneira que mostrasse a todos a indignação que eu sinto. Esse monstro que cometeu todas essas atrocidades comigo em uma noite”, disse em conversa ao Fantástico.

