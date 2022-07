Leclerc bate Verstappen e vence GP da Áustria, a 11ª etapa da Fórmula 1

Em uma corrida disputada do começo ao fim, Leclerc bateu Verstappen e levou a melhor pela 11ª etapa da Fórmula 1. O piloto monegasco anotou o melhor tempo no GP da Áustria, neste domingo, e deu a vitória para a Ferrari na pista da Red Bull, em Spielberg. Verstappen, correndo “em casa”, e Hamilton completaram o pódio.

O espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, parecia encaminhar a terceira colocação, mas teve problemas no motor e deixou a corrida em meio a um incêndio em seu carro. Assim, Lewis Hamilton, que largou em oitavo, terminou em terceiro, no quarto pódio da Mercedes em 2022.

Com a vitória, Leclerc reassumiu a segunda posição no ranking da Fórmula 1, ultrapassando o companheiro de escuderia de Verstappen, o mexicano Sergio Pérez.

A corrida

Logo na primeira volta, o mexicano Sergio Pérez colidiu com o britânico George Russel, da Mercedes, e rodou para fora da pista. Além do contratempo, Russel foi considerado o culpado pelo contato e levou penalidade de cinco segundos. Já o piloto da Red Bull foi ao pit para trocar os pneus, voltou em último lugar e acabou deixando a prova.

Na frente da pista, Verstappen largou bem, mas Leclerc ficou na cola do neerlandês. No entanto, na volta 12, o monegasco da Ferrari ultrapassou e tomou a primeira colocação.

Logo na sequência, Verstappen foi para o pit para trocar os pneus e voltou em quinto. Contudo, ele logo ultrapassou Lance Stroll e fez bela disputa com Lewis Hamilton para voltar à briga pela liderança com a dupla da Ferrari, que agora contava com Carlos Sainz na vice-liderança.

O espanhol chegou a assumir a primeira colocação quando seu colega monegasco foi para o pit, mas Verstappen veio com tudo e retomou a ponta. O holandês, porém, não liderou por muito tempo, pois Leclerc fez grande ultrapassagem na 34ª volta para ficar mais uma vez no primeiro lugar da corrida. Este ritmo alucinante entre os dois seguiu até o fim na briga pela liderança, com ultrapassagens sempre que um dos pilotos parava para ir ao boxe.

Logo atrás, Sainz teve problemas no motor e seu carro chegou a pegar fogo. O espanhol precisou deixar a corrida, mas, felizmente, não sofreu fisicamente com o incidente.

Após o susto, a Ferrari pôde, enfim, comemorar. Leclerc confirmou a vitória na pista da Red Bull, deixando Verstappen, que largou em primeiro e era favorito, na segunda colocação. Hamilton contou com o azar de Sainz e conquistou seu terceiro pódio seguido em 2022.

Próxima corrida

Os pilotos tem uma nova disputa daqui há duas semanas, no dia 24 de julho, domingo, às 10 horas (de Brasília). Pela 12ª etapa da Fórmula 1 de 2022, será disputado o GP da França, no circuito do Paul Ricard. Antes disso, na sexta-feira, às 9 horas, acontece o primeiro treino livre e, três horas depois, o segundo. No sábado, às 8 horas, começa o terceiro treino livre e, às 11 horas, a corrida de qualificação.