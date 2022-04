Leclerc supera Verstappen e largará em primeiro no GP da Austrália

Max Verstappen teve que se sustentar com a quase pole position da Fórmula 1 na madrugada deste sábado. Charles Leclerc superou o piloto da Red Bull, com a volta mais rápida de 1m27s868, e largará em primeiro no GP da Austrália. Sergio Pérez ficou em terceiro e Lando Norris vem na sequência.

Essa foi a segunda pole conquistada pelo monegasco em 2022. “Foi bom. Ainda mais porque é uma pista onde sempre lutei no passado. No Q3 consegui juntar tudo. É uma sensação ótima, estou muito feliz”, disse Leclerc.

A Mercedes estará entre os primeiros dez carros a largarem na corrida. Enquanto Lewis Hamilton conquistou o quinto lugar, George Russell ficou em sexto.

Durante a sessão, Verstappen reclamou de problemas de oversteer (sobreviragem) e de equilíbrio nos treinos finais antes da classificação. “Não me senti bem no carro durante todo o fim de semana. Acho que não houve uma volta em que me senti bem no carro”, disse. “Feliz por ser o segundo, mas como equipe queremos mais”.

As duas McLarens chegaram ao Q3 pela primeira vez nesta temporada, com Daniel Ricciardo em sétimo. Esteban Ocon ficou em oitavo e Carlos Sainz em nono.

O veterano Fernando Alonso fechou o top 10 após bater na curva 11, não tendo mais chances de ultrapassar seus adversários.