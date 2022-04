Na última semana, LEGO Group e Epic Games anunciaram uma parceria para a criação de um metaverso seguro para crianças e famílias. Segundo o comunicado, as duas empresas pretendem desenvolver “uma experiência digital imersiva, criativa e engajadora para crianças de todas as idades”. O CEO do LEGO Group, Niel Christiansen, disse que “crianças gostam de […]