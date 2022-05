Lei confere ao município gaúcho de Santa Rosa título de Berço Nacional da Soja

Cláudio Neves/Portos do Paraná Brasil é o segundo país na produção e processamento mundial da soja

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.349/22, que confere ao município de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, o título de Berço Nacional da Soja.

Fruto do Projeto de Lei 7724/17, do deputado Jerônimo Goergen (PP-RS), a norma foi aprovada pela Câmara dos Deputados em 2019 e pelo Senado Federal em abril de 2022. A norma foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (26).

A soja foi levada para Santa Rosa em 1914 e se adaptou bem às condições do clima e solo da região. Em 1924, iniciaram-se os primeiros plantios comerciais, com posterior crescimento do cultivo. A Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja) informa que o Brasil é o segundo país na produção e processamento mundial de soja.