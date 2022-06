Leifert rebate críticas sobre política: ‘Não posso falar o que penso?”

Depois de dizer que preferia levar um tiro na a votar em Lula ou Bolsonaro nas eleições presidenciais deste ano, e qualificar o youtuber Felipe Neto como “gente inferior”, o apresentador Tiago Leifert começou a receber uma enxurrada de críticas nas redes sociais. Nesta terça (7), em vídeo publicado no Instagram, ele disse que sua “vida virtual” não está nada bem e questionou o porquê de não poder expressar suas opiniões.

Relembrando que deu três entrevistas nos últimos tempos (para os podcasts Cara a Tapa e Fala, Brasólho, e para o programa Bola da Vez), Leifert disse que suas aspas têm sido publicadas fora de contexto e que não dão a ideia total do que aconteceu.

“Quanto mais enche a boca para dizer que defende a democracia, quanto mais acha que é um enviado dos céus para defender a democracia, menos defende. Na verdade, mais autoritário é e mais tenta te humilhar porque você pensa diferente e é incapaz de conviver com quem não concorda com eles. Isso não tem nada a ver com democracia”, disse.