Leilão de oferta permanente de partilha será em 16 de dezembro

A ANP, Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis informou que vai realizar o leilão do 1º Ciclo de Oferta Permanente de Partilha da Produção de Petróleo no próximo dia 16 de dezembro.

O leilão é o primeiro do regime de partilha a ser realizado pela modalidade de oferta permanente, em que empresas inscritas têm um prazo para manifestar interesse nos blocos.

O regime de partilha é aquele em que as empresas contratantes são obrigadas a reservar uma parte do óleo extraído dos poços para a União. Esses contratos são firmados apenas para campos que estão dentro do polígono do pré-sal ou em áreas consideradas estratégicas.

Além da Petrobras, outras sete empresas tiveram as inscrições aprovadas para participar da concorrência.

A ANP também divulgou que a Shell Brasil foi qualificada pela Comissão Especial de Licitação como Operadora A+. Com isso, a empresa poderá atuar como operadora em blocos que serão contratados no leilão.

Segundo a agência, novos pareceres de qualificação de empresas serão analisados nas próximas reuniões da Comissão.