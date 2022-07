Leilão do Detran tem moto conservada com lance a partir de R$ 250

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) recebe até a próxima sexta-feira (9) lances para um leilão que oferece 285 lotes, entre carros e motos conservados e sucatas aproveitáveis. O leilão acontece no formato virtual e os veículos estão custodiados nas cidades de Teixeira de Freitas, Senhor do Bonfim e Conceição do Coité.

Os interessados vão encontrar, por exemplo, uma moto Honda/CG 125 Titan, ano 1995, conservada, com lance a partir de R$ 250. Já quem preferir o modelo Honda XRL, acha uma do ano 2002, conservada, com lance a partir de R$ 350. Pra quem prefere carro, há a opção de um Gol 1.0, conservado, ano 2007 e modelo 2008, com lance a partir de R$ 1750. Há ainda a opção de um Ford Fiesta Flex, conservado, ano 2007, modelo 2008, com lance a partir de R$ 2 mil

Para ter mais detalhes sobre os lotes, os interessados deverão acessar o site do órgão, na aba leilões, seguir as regras do edital e ficar atento aos prazos para registro de lances que poderão ser realizados até a data de fechamento dos lotes. No edital do leilão Nº 06/2022 constam endereços dos pátios, datas e horários para visitação prévia dos 285 lotes com orientações gerais aos interessados.

Confira os endereços dos pátios: Conceição do Coité (Rodovia BA120, s/n, Santa Rosa, CEP nº 48.730-000); Senhor do Bonfim (Rodovia Lomanto Júnior, s/n, km 130 200, BR 407, CEP nº 48.970-000) e Teixeira de Freitas (Avenida Pedro Alves Santos, nº 1317, Nova Jerusalém, CEP nº 45.989-266).

Retiradas de veículos

Outro edital também publicado pelo Departamento é direcionado aos proprietários, agentes financeiros/ bancos e compradores de veículos. A orientação é sobre a necessidade da retirada dos bens recolhidos nas cidades de Paulo Afonso e Ilhéus.

O prazo é de 60 dias corridos, a partir da data de publicação da notificação para a retirada dos veículos, nos pátios credenciados do Departamento nas respectivas cidades. A lista completa dos veículos está disponível no site. Dúvidas poderão ser esclarecidas, através do telefone (71) 3116-2300 ou e-mail: [email protected] , da Comissão de Leilão.

O órgão ressalta que essa notificação abrange os proprietários dos veículos e os possuidores, que porventura não tenham sido notificados pelo Termo de Remoção de Veículos ou por via postal, por não estarem cadastrados, por não terem sido encontrados pelo agente dos Correios ou por estarem com endereços desatualizados.

Os proprietários devem ficar atentos que, para a retirada dos veículos, é necessário o pagamento das multas, impostos, taxas e despesas com remoção e estadia. “Em ambos os casos, é fundamental ler com atenção os editais e entender como funciona cada um dos processos”, recomenda a presidente da Comissão de Leilão do Detran-BA, Júlia Sanches.