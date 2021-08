Leilões do Detran-BA: chances de bons negócios em Salvador e interior

Destaque



Publicado em 9 de ago de 2021 e atualizado às 13:52

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

Simultaneamente três oportunidades para realização de negócios em ambiente virtual estão em andamento, através de leilões com 1.337 lotes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), com lances a partir de R$100.

O primeiro leilão ocorre no dia 16 deste mês, através do site (www.kcleiloes.com.br) com oferta de veículos servíveis e sucatas aproveitáveis custodiados nos pátios de Salvador e Vitória da Conquista. Um dos destaques na capital baiana é um Kia Cerato EX2 2010 com bancos de couro e lance inicial de R$ 4 mil. No dia seguinte é a vez do leilão dos municípios de Alagoinhas, Barreiras, Camaçari e Irecê que oferecem veículos e lotes de sucatas com ofertas exclusivas para empresas de autopeças, através do site (www.patiorochaleiloes.com.br)

De acordo com a presidente da Comissão de Leilão do Detran-BA, Júlia Sanches, em meio à crise econômica, os eventos representam uma boa oportunidade para o cidadão arrematar veículos em boas condições, com preços acessíveis. “Também os lotes de sucatas têm estimulado a reciclagem, movimentando o segmento”, pontua Sanches.

Vantagens

Outra vantagem dos leilões é que o comprador não assume dívidas pendentes do veículo, se responsabilizando apenas pelo pagamento do IPVA do exercício atual. Teixeira de Freitas, Senhor do Bonfim e Conceição do Coité encerram a série de leilões, no dia 18 de agosto, a partir das 9h. Os lances acontecem no site do leiloeiro oficial (www.nordesteleiloes.com.br).Entre os destaques estão um Uno Way 1.0 / 4 portas, ano de fabricação 2011, com lance inicial de R$ 1.800, e uma moto CBX 250, com lance inicial de R$ 450. Os leilões acontecem na modalidade online e nos sites indicados, além de oferecer os lances, o interessado pode pesquisar maiores informações sobre os veículos, com fotos e endereços para visitação. Para conferir o edital completo, basta acessar o site (www.detran.ba.gov.br) e clicar no menu Leilões.

Por | Assessoria de Comunicação Detran

Foto: Uno Way 2011 – Nordeste Leilões