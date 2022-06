Lendário Cruzeiro vê recorde na Libertadores ameaçado pelo Palmeiras

O lendário time do Cruzeiro de 1976 fez grandes jogos, conquistou a Copa Libertadores e marcou época. Passados quase 46 anos do título – o primeiro dos dois do clube na competição -, a equipe vê um recorde que alcançou ser ameaçado pelo Palmeiras (veja na galeria abaixo).

Na campanha de 1976, o Cruzeiro atingiu oito vitórias consecutivas na Libertadores, número máximo na história (ao lado de outras equipes). Nessa quarta-feira, o Palmeiras igualou a marca ao derrotar o Cerro Porteño por 3 a 0, no Paraguai, pelo jogo de ida das oitavas de final.

O time de Raul, Nelinho, Piazza, Zé Carlos, Palhinha, Joãozinho, Zezé Moreira e companhia venceu, em 1976, Sportivo Luqueño, Internacional, Olimpia, LDU (duas vezes), Alianza Lima (duas vezes) e River Plate, o rival da decisão.

Já o Palmeiras alcançou a marca ao superar Flamengo (na final de 2021), Deportivo Táchira (duas vezes), Emelec (duas vezes), Independiente Petrolero (duas vezes) e Cerro Porteño.

A equipe do técnico Abel Ferreira pode se isolar como recordista na próxima quarta-feira (6), quando recebe o Cerro no Allianz Parque, no jogo de volta das oitavas de final.

Outros recordistas

Cruzeiro e Palmeiras não são os únicos times que conseguiram oito triunfos seguidos no principal torneio continental. A primeira equipe a alcançar a marca foi o Peñarol, em 1966, ano do tricampeonato da América. Depois, Estudiantes (entre 1968 e 1970), o Vasco (2001) e o Santos (2007) atingiram o número.