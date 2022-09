Lendas de Atlético x Borussia na Arena MRV? Dedê revela possibilidade

Ex-jogador de Atlético e Borussia Dortmund, Dedê revelou que trabalha nos bastidores para que ocorra um jogo entre as lendas dos clubes na Arena MRV, em 2023.

Por Onde Anda?, do Superesportes, ex-lateral-esquerdo disse que está conversando com Sérgio Araújo para organizar a partida. Em participação no, do, ex-lateral-esquerdo disse que está conversando com Sérgio Araújo para organizar a partida. O ex-atacante alvinegro é o atual presidente do Galo Máster

“Ano que vem, se Deus quiser, talvez uma pequena possibilidade. Falei com o Sérgio Araújo, que também é ídolo do Atlético, de levar o time de lendas do Borussia para jogar contra as lendas do Atlético no estádio”, explicou Dedê.

No entanto, o jogo não irá ocorrer na inauguração da Arena, no dia 25 de março de 2023, visto que já existem eventos marcados para esta data. “Há essa possibilidade, estamos conversando com o pessoal. Não na inauguração, mas há essa possibilidade”, completou.

Para que o jogo aconteça, ainda é necessário que o Atlético acerte um patrocínio para o time Máster. Caso isso ocorra, Sérgio Araújo pretende chamar os seguintes nomes para a partida: Marques, Moacir, Valdir Todinho, Paulo Isidoro, Luizinho, Paulo Roberto Prestes, Milagres, Alcir, Bruno, Léo de Deus, Wellington Amorim, Adriano, Araújo e Gedeon.

No entanto, a assessoria de comunicação da Arena MRV informou que ainda não há nada sobre isso, e que os únicos eventos programados são os da inauguração do estádio

Dedê e a relação com Atlético e Borussia

Dedê foi revelado pelo Atlético e atuou em 92 partidas pelo clube mineiro entre 1996 e 1998. Ele levantou as taças da Copa Conmebol e da Copa Centenário de Belo Horizonte, ambas em 1997.

Ainda em entrevista ao Superesportes, o ex-atleta – declaradamente atleticano – mostrou ansiedade para ir à Arena MRV, principalmente com o pai e irmãos. “Em questão de conhecer o estádio do Atlético, não me importo muito em ir na inauguração, que todo mundo quer ir. Eu me importo de ir com meu pai, meus irmãos, em jogo tranquilo, entrar lá”, disse.

O ex-lateral deixou o Galo para acertar com o Borussia em julho de 1998. Na Alemanha, se tornou um dos maiores ídolos da história do time e ajudou nas conquistas de dois Campeonatos Alemães (2002 e 2011).