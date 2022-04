Leo Dias revela amizade com irmão de Rodrigo Mussi e lamenta acidente: ‘Caso muito delicado’

Nesta sexta-feira, 1, o programa Pânico recebeu o jornalista Leo Dias. Em entrevista, ele lamentou o estado de saúde do ex-BBB Rodrigo Mussi, que se recupera de um traumatismo craniano após acidente de carro em São Paulo. “Esse caso é muito delicado. Quando a gente vive a vida loucamente, está sujeito a isso. O motorista está lá em pé, inteiraço. As próximas 48, 72 horas são as mais delicadas”, lamentou. O colunista revelou ter se aproximado do irmão do ex-brother que, segundo ele, o procurou em busca de ajuda. “Eu tinha feito logo na segunda semana do Big Brother uma entrevista com o irmão dele, logo antes dele sair. Eu e o irmão dele criamos um vínculo. Ontem, três horas da tarde, ele me ligou pedindo contato no HC São Paulo”, contou.

O jornalista também falou sobre o sucesso de sua carreira no entretenimento. “Eu não sou apegado. Se o jornal está indo para baixo, eu sou o primeiro a pular fora. Se a coisa está dando ruim, eu sou o primeiro a vazar. Não tenho medo do novo”, disse. Para ele, o atual momento de sua carreira é positivo, pois o público o entende como uma referência para assuntos exclusivos. “Com essa fama que eu ganhei, as pessoas hoje me procuram. Depois da pandemia, a internet tomou conta. Mal ou bem, o drama da internet tomou conta da minha vida, acabou passando por cima da notícia. Acho que agora é a fase que eu coloquei minha vida no eixo”, analisa.

Confira na íntegra a entrevista com Leo Dias: