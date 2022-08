Leo Lins é condenado a pagar indenização para mãe de menino autista

Léo Lins está envolvido em mais uma polêmica. Isto porque o humorista foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar R$ 44 mil de indenização para a mãe de um menino autista. A defesa de Lins ainda pode recorrer da decisão.

+ Detonou! Deolane Bezerra expõe tudo que pensa após “piada” de Léo Lins sobre morte de MC Kevin

A ação de 2020 foi movida por Adriana Cristina da Costa Gonzaga, após uma publicação feita por Aline Mineiro, namorada de Léo na época. A influenciadora fez um comentário polêmico nos stories do Instagram e repercutiu nas páginas e grupos de comunidades autistas.

“Como em todas as festas, ele não fala nada, é um pouco autista”, disse a ex-A Fazenda. Adriana tentou entrar em contato com Aline para que o humorista a aconselha-se, mas acabou sendo ofendida. Confira o vídeo da fala de Aline:

Juíza ressalta que não se trata de um caso isolado na vida do comediante Juíza Marcela Filus Coelho, da 1ª Vara do Juizado Especial Cível, ressaltou que não se trata de um caso isolado na vida de Léo Lins. “No caso, o réu ofendeu a autora e demonstrou desprezo por uma parte da sociedade, revelando ser contra quem enfrenta algum tipo de enfermidade”, diz um trecho do documento.

“Mais do que isso: com o seu comportamento, instiga outras pessoas agirem da mesma maneira, isto é, de modo deselegante e sem demonstração de conhecimento. Não se trata de caso isolado na vida do réu. Uma rápida busca na internet revela que ele é dado a agir contra quem é portador de enfermidades ou dificuldades”, afirma trecho do documento.

Confira as últimas novidades dos famosos:

+ Ganhando menos? Após deixar o SBT, Lívia Andrade tem salário definido na Globo

+ Acabou! Simone e Simaria anunciam fim da dupla sertaneja, motivo é exposto e comunicado choca

+ Dado Dolabella responde questionamentos sobre relacionamento com Wanessa Camargo