Leo Picon expõe fama de Caio Castro após polêmica: “Ele é o rei”

Leo Picon decidiu expor o amigo Caio Castro de uma forma bem divertida nas redes sociais. Recentemente, o ator causou polêmica na web depois de dizer que não se sente bem ao “sustentar” mulheres durante os dates.

“to vendo toda a discussão em cima da fala do Caio Castro… fififi, fófófó… eu não gosto de me meter em coisas assim, mas gostaria de falar que essa discussão não é útil… o Caio não vai chamar vocês pra jantarem com ele. Fiquem calmos”, escreveu Leo em sua conta do Twitter.

“Mas se chamar… o Caio é o rei de esquecer a carteira e fazer os amigos pagarem a janta. Ele tem fama de mão de vaca. Mas pense bem… pare de discutir sobre isso. Se saírem com ele dividam a conta e pronto. É o Caio Castro. Sinônimo de beleza, galã, colírio. É o mínimo”, completou ele.

to vendo toda a discussão em cima da fala do Caio Castro… fififi, fófófó… eu não gosto de me meter em coisas assim, mas gostaria de falar que essa discussão não é útil… o Caio não vai chamar vocês pra jantarem com ele. Fiquem calmos — Leo Picon (@LeoPicon) July 27, 2022

Deolane Bezerra alfineta Caio Castro

Deolane Bezerra também decidiu entrar na polêmica de Caio Castro. A advogada acabou deixando uma indireta para o ator e deu o que falar nas redes sociais. “Se tá ruim ‘pra mim’, imagina para quem pensa que pagar um jantar é sustentar uma mulher, ajuda né”, escreveu Deolane em sua conta do Twitter.

A publicação foi feita depois que o ator contou que não gosta de sentir que tenha obrigação de pagar a conta durante encontros com mulheres.

