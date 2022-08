Léo Picon faz revelação inesperada sobre ex-cunhado, João Guilherme, e surpreende fãs

Em entrevista à “Quem”, o influenciador Léo Picon abriu o jogo sobre a amizade que mantém com o ex-cunhado, João Guilherme. Os dois ficaram ainda mais próximos durante o relacionamento que o filho de Leonardo teve com a ex-BBB Jade Picon, irmã do modelo.

No entanto, com o fim do namoro entre os dois, Léo Picon garantiu que manteria a amizade com João Guilherme, considerando que eles já haviam se conhecido muito antes do romance da irmã, que também mantém uma ótima relação com o ex-namorado.

“Antes de ser meu cunhado, ele já era meu amigo. O namoro com a Jade só intensificou tudo. Hoje, nós três somos muito amigos. É muito bom cultivar esse sentimento por ele”, disse.

Foto: Reprodução

Jade Picon comenta participação na novela “Travessia” Ainda à recente entrevista Quem, na última quinta-feira (29), o empresário Léo Picon comentou sobre a nova participação de Jade Picon, na novela “Travessia”, da Rede Globo.

“Eu gosto dessa atmosfera que a gente cala a boca de todo mundo quando somos bons. Não sei se é o caso da minha irmã, vamos esperar para ver, mas acredito que sim. De modo geral, a gente troca para tudo. Nessa nova fase dela como atriz, dei vários conselhos, apresentei ela para algumas pessoas. Teve toda a ajuda”, disse.

