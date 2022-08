Leon Edwards dá um nocaute impressionante em Kamaru Usman e toma cinturão

A luta principal do UFC 278, disputado na madrugada de domingo, nos Estados Unidos, chocou o mundo das lutas. Kamaru Usman, que podia igualar o recorde de Anderson Silva com 16 vitórias seguidas, caiu desacordado após um chute preciso do desafiante Leon Edwards já no último assalto.

Leon aplicou a primeira queda ao nigeriano em toda a sua carreira no UFC, mas perdeu o seu ritmo após um ótimo primeiro round. O dominante nigeriano foi colocando os seus golpes e passou a ditar o confronto, vencendo os próximos três assaltos.

Quando a luta parecia ir para os juízes, com o campeão vencendo também o último round, o inglês (ele nasceu na Jamaica, mas luta pela bandeira do país onde cresceu) fintou um golpe de esquerda e acertou o chutaço a um minuto do final. Leon Edwards, que havia perdido o primeiro encontro entre os dois, faturou o cinturão dos meio-médios (até 77 kg) e deve fazer a sua defesa na trilogia diante de Usman.