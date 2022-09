Leonardo DiCaprio pode estrelar temporada de ‘Round 6’

Durante a cerimônia comemorativa pelo Emmy Awards 2022, na última sexta-feira, 16, em Los Angeles, nos Estados Unidos, Hwang Dong-hyuk, autor e diretor de “Round 6”, disse que Leonardo DiCaprio pode ser um convidado de Hollywood para o elenco da série, um dos maiores sucessos da Netflix, a partir da terceira temporada. “Não haverá nenhum ator de Hollywood conhecido na segunda temporada. Não há planos e, se algo mudar, talvez na temporada 3; mas na 2, ainda se passa na Coreia. Leonardo DiCaprio falou que é um grande fã de ‘Round 6’, então talvez se o tempo permitir, nós podemos convidá-lo para se juntar aos jogos”, disse Hwang. O autor informou ainda que a segunda temporada começará a ser filmada em 2023 e lançada em 2024 e destacou que a sequência da produção terá aumentos de orçamentos.

No Emmy 2022, Round 6 venceu o prêmio de melhor ator de drama, para Lee Jung-jae, e melhor direção de drama, para Hwang Dong-hyuk. Ambos foram os primeiros asiáticos de uma produção não inglesa agraciados em suas categorias. A indicação do seriado em 14 delas já havia sido algo histórico para a premiação da Academia de Artes e Ciências Televisivas. Com as vitórias, ela começa a seguir os passos de “Parasita”, que ganhou o Oscar de melhor filme em 2020. No enredo da série, centenas de pessoas com problemas financeiros participam de um jogo doentio de sobrevivência valendo prêmio milionário em dinheiro.

*Com informações do Estadão Conteúdo