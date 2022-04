Leonardo Vieira diz que foi ‘arrancado do armário’: ‘Tive minha vida exposta’

Discreto quando o assunto é sua vida pessoal, o ator Leonardo Vieira, de 53 anos, que ficou conhecido nos anos 1990 por participar de novelas como “Renascer” e “Sonho Meu”, ambas da Globo, decidiu abrir o coração e falar sobre seu relacionamento de 15 anos com Leandro Fonseca. “Acho que a gente deu sorte por sermos duas pessoas que se encontraram, que têm afinidades, que se curtem e se respeitam. Temos objetivos em comum, fomos nos descobrindo, então tudo isso fez com que a gente chegasse hoje aos 15 anos. Às vezes, eu olho e não acredito: ‘Caramba, já se passaram 15 anos… tão rápido’”, comentou o ator no podcast “Novela das 9”, do Gshow. Leonardo nunca tinha falado publicamente da sua orientação sexual até 2017, quando foi exposto por um fotógrafo que o flagrou beijando um homem que não era seu atual parceiro.

“Tive que falar sobre o assunto, mas não decidi isso, decidiram por mim. Foi o famoso ‘arrancado do armário’. Um paparazzo me fotografou em uma festa dando um beijo em um rapaz que, na época, nem era o Leandro, a gente tinha brigado, estava separado. Fui curtir um dia e um paparazzo me pegou (risos). Tive que me posicionar”, comentou o artista, que também fez novelas Record TV. “Não foi um momento fácil, porque sempre fui discreto na minha vida, em tudo mesmo. Sou fechado, não sou o tipo de pessoa que fala de um problema para um amigo, por exemplo, então, pra mim, foi difícil porque tive minha vida exposta de uma forma como nunca antes.” O ator disse que antigamente as pessoas se escondiam e viviam infelizes porque não podiam revelar quem eram de verdade, mas acredita que isso tem mudado. “Que bom que hoje, cada vez mais, a gente pode ser quem é”, comentou.

Leonardo mora atualmente com o marido em Portugal e não tem planos de retornar ao Brasil. A vontade de residir no país europeu ficou mais intensa quando ele passou dois meses em solo português gravando a minissérie “Os Maias” (2001). Na época, o volume de trabalho que o galã tinha no Brasil era muito grande e esse sonho precisou ser adiado. “Chegou um momento que pensei: ‘Bom, acho que é a hora certa de ir, quero viver essa experiência’. O Brasil estava vivendo um momento difícil, e eu estava vivendo um momento difícil no Brasil”, contou. “Mudei a vida toda, estou aqui [em Portugal] há 2 anos e não tenho a intenção de voltar. Se eu receber um convite de trabalho volto, com certeza, com o maior prazer. Rio/Lisboa virou praticamente uma ponte aérea pra mim, porque tem meus pais no Brasil. Meu pai com 85 anos, minha mãe com 80, então quero estar sempre com eles”, concluiu.