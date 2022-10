Lesão de Di María não é grave, e meia deve estar apto para Copa do Mundo

A Juventus informou na manhã desta quinta-feira (13/10) a situação clínica do meia Di María. O jogador saiu lesionado no primeiro tempo da derrota para o Maccaibi Haifa, pela Liga dos Campeões, mas não preocupa para a sequência da temporada.

Segundo comunicado emitido pelo clube, o argentino sofreu uma contusão de grau baixo no tendão da coxa direita. A previsão de retorno aos gramados é de 20 dias.

Desta forma, Di María deve estar apto para disputar a Copa do Mundo no Catar. O tempo de recuperação pode atrapalhar sua preparação, mas não deve implicar na ausência do jogador no Mundial

A notícia é um alívio para a seleção argentina, que se preocupava com o possível desfalque. Outro que corre risco de perder o torneio é Paulo Dybala, da Roma, que possui uma lesão mais grave e, de acordo com seu técnico José Mourinho, é “difícil que volte a campo em 2022”.

A estreia da Argentina na Copa do Mundo está prevista para o dia 22 de novembro, diante da Arábia Saudita. Já a Juventus, sem Di María, se prepara para o clássico contra o Torino, neste sábado, pelo Campeonato Italiano.