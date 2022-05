Lesionado, Danilo é cortado de amistosos da Seleção Brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na noite desta quarta-feira que o lateral-direito Danilo foi cortado da Seleção Brasileira para os próximos compromissos da equipe, contra a Coreia do Sul e Japão, nos dias 2 e 6 de junho, respectivamente. O ala da Juventus não conseguiu se recuperar a tempo de uma lesão no pé direito.

Apesar do corte de Danilo, a comissão técnica liderada por Tite decidiu não convocar outro atleta para os dois amistosos. Para a lateral direita, portanto, Tite terá apenas Daniel Alves à disposição. No lado oposto, foram chamados Alex Sandro, Alex Telles e Guilherme Arana. Marquinhos, Fabinho e Éder Militão já foram improvisados na direita.

Danilo vinha sentindo dores no pé direito há mais de um mês e chegou a perder os últimos jogos disputados pela Juventus. Na tentativa de se apresentar ao técnico Tite para defender a Seleção Brasileira, o ex-jogador do Santos intensificou o tratamento, sem sucesso.

O Brasil começa a se reunir em Seul nesta quinta-feira. Os seis primeiros treinos no continente asiático serão realizados na cidade até a delegação se dirigir a Tóquio, no dia 3 de junho. A Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul na quinta-feira, 2 de junho, às 8 horas (de Brasília), e o Japão, quatro dias depois, a partir das 7h20.