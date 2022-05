Leverkusen bate o Eintracht Frankfurt e se aproxima da Liga dos Campeões

O Bayer Leverkusen recebeu o Eintracht Frankfurt nesta segunda-feira e saiu vitorioso por 2 a 0, pelo Campeonato Alemão. Com o triunfo, a equipe se aproximou de garantir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, ocupando o terceiro lugar, com 58 pontos.

O Frankfurt pareceu desinteressado na partida. Pensando na semifinal da Liga Europa, diante do West Ham, o time mandou a campo uma escalação alternativa e pouco produziu. Os mandantes então, venceram com tranquilidade com gol do atacante Paulinho, ex-Vasco, e de Patrik Schick.

A volta da Liga Europa entre o Eintracht Frankfurt e West Ham será nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), na Alemanha. Na ida, os ingleses foram derrotados por 2 a 1.

Já o Bayer volta a campo no próximo sábado, em duelo contra o Hoffenheim, às 10h30 (de Brasília). Em caso de vitória, a equipe pode garantir a classificação ao principal torneio do continente europeu.

O JOGO

O Leverkusen foi superior durante todo o primeiro tempo. Enfrentando um time desfalcado e com vários jogadores poupados, a equipe impôs seu ritmo e não demorou a abrir o placar.

Aos 18 minutos, o brasileiro Paulinho recebeu cruzamento rasteiro, dentro da pequena área, e tocou entre as pernas do goleiro Kevin Trapp.

Os mandantes chegaram a ampliar a vantagem ainda no primeiro tempo, mas o tento foi anulado por impedimento.