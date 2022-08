Leverkusen perde para o Augsburg em casa e segue sem pontuar no Alemão

O Bayer Leverkusen recebeu o Augsburg neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Alemão, e somou mais uma derrota na competição. Nos últimos minutos, o time levou o segundo gol e saiu com a derrota por 2 a 1.

Os dois primeiros gols saíram no primeiro tempo. Fredrik Jensen abriu o placar para os visitantes, mas Charles Aránguiz igualou o marcador.

Aránguiz até marcaria o segundo do Leverkusen para decretar a vitória, mas após a bola estufar a rede o tento foi invalidado por uma falta cometida na jogada.

Andre Hahn foi o autor do triunfo do Augsburg. Ele chegou na área após o erro do adversário e anotou a virada da partida.

O próximo compromisso de ambos os times é sábado que vem. Enquanto o Leverkusen recebe o Hoffenheim às 10h30 (de Brasília), o Augsburg encara o Mainz em casa, no mesmo horário.

Confira outros resultados do Campeonato Alemão neste sábado:

Hertha Berlin 1 x 1 Eintracht Frankfurt

Hoffenheim 3 x 2 Bochum

RB Leipzig 2 x 2 Colônia

Werder Bremen 2 x 2 Stuttgart