Lewandowski é apresentado no Camp Nou e assume número 9 do Barcelona

O atacante Robert Lewandowski foi apresentado no Camp Nou nesta sexta-feira (5) como jogador do Barcelona. Com a presença do público, o polonês vestiu pela primeira vez a camisa número 9 da equipe, antes usada por Depay, que pode estar de saída do plantel.

Em entrevista coletiva, Lewandowski afirmou que a escolha do número foi uma decisão do próprio Barcelona.

Além disso, ao ser questionado por sua idade avançada, o polonês ressaltou que está em alto nível e fisicamente bem. Lewandowski também comentou sobre sua saída conturbada do Bayern.

“Minha idade não importa. É apenas um número. Não me sinto com 34 anos. Fisicamente me sinto muito bem e estou no mais alto nível há muitos anos. Não precisamos pensar nisso”, afirmou.

“A transferência não foi fácil. Passei oito anos no Bayern. Mas, para mim e minha família, foi o próximo passo perfeito na minha vida e na minha carreira. Trabalhamos duro para que isso acontecesse. Foi a melhor solução. Estou muito orgulhoso”, completou





Campeonato Espanhol

Neste sábado (6), o Barcelona estreia no Campeonato Espanhol diante do Rayo Vallecano, às 16h (de Brasília), no Camp Nou.