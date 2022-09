Lewandowski marca dois, e Barcelona goleia o lanterna Elche no Espanhol

O Barcelona não teve dificuldades para vencer o lanterna Elche, neste sábado. O time catalão derrotou o adversário por 3 a 0, com dois gols do polonês Robert Lewandowski. O atacante, agora, soma oito tentos nesta edição do Campeonato Espanhol – o artilheiro da competição.

O outro gol do Barça foi marcado por Depay, em bonito lance individual. Com o triunfo, o Barça chegou à liderança da competição, com 16 pontos, e torce por um tropeço do rival Real Madrid para se manter no topo. O clube merengue, 100% no torneio até aqui, tem pela frente o clássico contra o Atlético de Madrid, neste domingo, às 16 horas (de Brasília).

Já o brasileiro Raphinha iniciou o confronto no banco de reservas e entrou durante o segundo tempo. O atacante não brilhou, mas quase fez o dele na etapa final.

Em seu próximo compromisso em La Liga, os culés visitam o Mallorca, após a Data Fifa. O duelo está previsto para o dia 1º de outubro, às 16 horas.

Primeiro tempo

A já esperada vitória do Barcelona sobre o último colocado ficou ainda mais fácil após a expulsão do zagueiro Verdú, aos 13 minutos. O defensor segurou Lewandowski , que sairia na cara do gol, e recebeu cartão vermelho direto.

Com o caminho aberto, o polonês foi às redes pela primeira vez na partida aos 33 minutos. Após boa trama entre Dembélé, Pedri e Balde, o lateral cruzou para o centroavante, que apenas completou para o gol.

Poucos minutos depois, foi a vez de Depay receber de Balde dentro da área, girar sobre o marcador e estufar as redes. Aos 43, Pedri chegou a marcar após rebote do goleiro Badía, mas o tento foi anulado por impedimento.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, Lewandowski precisou de apenas dois minutos para marcar seu segundo no jogo. Após cruzamento na área, a bola sobrou para o atacante finalizar no canto direito e ampliar o marcador.

O Barcelona teve novas chances para fazer o quarto, com Raphinha, Ferrán Torres e Araújo. No entanto, as três oportunidades foram desperdiçadas. O Elche, por sua vez, ofereceu pouco, ou nenhum perigo, já que não mandou nenhuma finalização ao gol de Ter Stegen durante os 90 minutos.

Confira outros resultados do Campeonato Espanhol neste sábado:

Mallorca 1 x 0 Almería