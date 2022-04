Lewandowski marca, mas Bayern perde para o Mainz; Haaland não evita derrota

O Bayern de Munique visitou o Mainz neste sábado, mas foi derrotado por 3 a 1, pelo Campeonato Alemão. Já campeões, os bávaros pouparam alguns titulares, como o goleiro Neuer e o meia-atacante Sané.

Os mandantes abriram o placar com Burkardt, aos 18 minutos do primeiro tempo. Menos de dez minutos depois, Niakhaté balançou as redes e marcou o segundo.

Aos 33, o atual melhor do mundo Lewandowski girou sobre o marcador e diminuiu para o Bayern, marcando um bonito gol. No entanto, Barreiro anotou o terceiro, na segunda etapa, e garantiu a vitória do Mainz.

Haaland não evita derrota do Borussia Dortmund

O vice-líder Borussia Dortmund também entrou em campo, mas, assim como o rival, não teve sucesso. A equipe viu o astro Haaland marcar um hat-trick, mas amargou a derrota para o Bochum, por 4 a 3.

Os aurinegros não possuem muitas pretensões no torneio. O time não tem mais chances de alcançar o Bayern e já garantiu uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, somando 63 pontos conquistados.

Confira outros resultados do Campeonato Alemão neste sábado:

Arminia Bielefeld 1 x 1 Hertha Berlin

Augsburg 1 x 4 Colônia

Stuttgart 1 x 1 Wolfsburg