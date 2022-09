Lewandowski reencontra Bayern: veja confrontos da semana na Champions

Os grandes clubes europeus voltam a campo a partir desta terça-feira (13/9) pela segunda rodada da fase de grupos da Liga do Campeões. A semana será marcada por confrontos importantes como Bayern de Munique x Barcelona, que será transmitido ao vivo pelo SBT/TV Alterosa, a partir das 15h45 (de Brasília).

ele tem vivido início arrasador no Manchester City. Além da partida que marca o reencontro de Robert Lewandowski com seu antigo clube, a rodada ainda conta com o duelo entre o jovem Haaland e o Borussia Dortmund, time que defendia até a temporada passada –

Bayern x Barcelona

Nesta terça-feira (13/9) os espanhois vão até a Alemanha para disputar a liderança do Grupo C da Liga dos Campeões. Retrospecto recente do confronto entre os times indica superioridade do Bayern, que não perde para o Barcelona desde 2015, quando o trio MSN (Messi, Suárez e Neymar) ainda defendia as cores catalãs.

Desde 2015, os clubes se enfrentaram três vezes e em todas elas os bávaros saíram com a vitória. Em 2020, os alemães aplicaram uma das goleadas mais marcantes da Champions League : 8 a 2, com gols de Perisic (2 vezes), Lewandowski, Gnabry, Kimmich e Philippe Coutinho (2).

No histórico geral, os números reforçam o domínio alemão sobre o Barcelona. Em 13 jogos, o Bayern acumula nove vitórias, dois empates e duas derrotas.

Segunda Rodada da Champions League*

Terça-feira (13/9)

13h45 – Viktoria Plzen x Internazionale de Milão

13h45 – Sporting x Tottenham

16h – Rangers x Napoli

16h – Liverpool x Ajax

16h – Bayern de Munique x Barcelona (transmissão do SBT/TV Alterosa)

16h – Porto x Club Brugge

16h – Olympique de Marselha x Eintracht Frankfurt

16h – Bayer Leverkusen x Atlético de Madrid

Quarta-feira (14/9)

13h45 – Shakhtar Donetsk x Celtic

13h45 – Milan x Dínamo Kiev

16h – Chelsea x RB Salzburg

16h – Real Madrid x RB Leipzig

16h – Copenhague x Sevilla

16h – Juventus x Benfica

16h – Maccabi Haifa x PSG

16h – Manchester City x Borussia

*Horários de Brasília