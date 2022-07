Lewandowski se reapresenta em Munique para volta aos treinos do Bayern

O atacante polonês Robert Lewandowski se apresentou nesta terça-feira (12) em Munique para realizar uma série de exames médicos antes da volta aos treinos do Bayern – que segue negociando com o Barcelona para uma eventual transferência do jogador.

Lewandowski chegou de carro ao hospital Barmherzige Brüder da cidade, ao qual se apresentaram antes Manuel Neuer, Thomas Müller e Leroy Sané.

Os próximos dias serão decisivos para a definição do futuro do polonês, que já expressou publicamente seu desejo de deixar o Bayern nesta janela de transferências.

No sábado, o campeão da Alemanha organiza a apresentação oficial de sua equipe principal na Allianz Arena.

Enquanto Lewandowski passa pelos habituais exames antes da retomada das atividades, o clube programa o início dos treinos a portas fechadas.

A proposta do Barcelona

Segundo a imprensa europeia, o Barcelona fez uma proposta de 40 milhões de euros, com vais mais cinco milhões de euros em variáveis, para contratar o atacante de 34 anos.

“Fizemos uma oferta pelo jogador, estamos esperando a resposta para ver se é positiva’, afirmou na semana passada o presidente do Barça, Joan Laporta.