Lewandowski sobre missão no Barcelona: ‘Ajudar a voltar ao topo’

O atacante polonês Robert Lewandowski se mostrou motivado, nesta segunda-feira (18), com sua contratação pelo Barcelona. Ele disse que sua missão será ajudar o clube catalão a “voltar ao topo”.

“Enfim estou aqui. Estou muito feliz por estar no Barça”, disse Lewandowski após se unir aos novos companheiros de time em Miami, onde a equipe catalã está em pré-temporada.

“Os últimos dias foram longos, mas no final o acordo se tornou realidade. Estou preparado para enfrentar este novo desafio na minha carreira”, acrescentou.

O Barcelona anunciou no sábado a contratação do artilheiro polonês , sem divulgar os detalhes da negociação com o Bayern de Munique nem a duração do contrato do jogador.