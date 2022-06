Lewis Hamilton está perto de se tornar cidadão honorário do Brasil

O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton está cada vez mais próximo de se tornar um cidadão honorário do Brasil. Nessa quinta-feira (2/6), o projeto apresentado pelo deputado federal André Figueiredo (PDT-CE), em novembro de 2021, que concede o título ao piloto, passou a tramitar em regime de urgência.

Em novembro de 2021, Figueiredo entrou com um projeto de concessão do título de cidadão honorário do Brasil ao piloto britânico Lewis Hamilton. No texto entregue à Câmera dos Deputados, o parlamentar afirma acreditar que o gesto ajudará o brasileiro “no processo de reconciliação nacional e de retomada de nossos símbolos nacionais como patrimônio de todos os brasileiros”.

“Acreditamos que o esporte e a celebração das vitórias nacionais, bem como as homenagens a nossos campeões, poderão nos ajudar a resgatar nossa bandeira como símbolo de união nacional. Nesse sentido, sugerimos prestar uma homenagem ao piloto britânico, concedendo-lhe o título de cidadão honorário da República Federativa do Brasil”, diz trecho do projeto.

Confira o texto do PRC n. 79/2021 na íntegra pelo link

Na época, Hamilton compartilhou uma notícia sobre o projeto e disse que “ficaria honrado”. O piloto já declarou inúmeras vezes a admiração pelo Brasil e tem no ex-piloto brasileiro Ayrton Senna (1960-1994) seu maior ídolo no esporte.