Lewis Hamilton já levou ‘bronca’ da rainha Elizabeth II; conheça o caso

O piloto britânico Lewis Hamilton já admitiu ter levado uma bronca da rainha Elizabeth II, que morreu nesta quinta-feira (8), aos 96 anos. A revelação foi feita pelo heptacampeão de Fórmula 1 no “The Graham Norton Show”, da BBC, em 2015, quando ele relembrou um almoço que teve com a monarca.

À época, Hamilton contou detalhes da bronca: “Fui convidado para almoçar lá, 8 pessoas ao total. Observei a ‘planta’ dos lugares na mesa e fiquei empolgado, pois ia me sentar ao lado dela”. Na sequência, o piloto disse que, devido à empolgação, logo se dirigiu à rainha, mas foi repreendido por ela.

“Ela sentou à minha direita e comecei a conversar, mas ela me interrompeu: ‘não não, você fala naquela direção (esquerda) primeiro e eu falo nessa direção (direita), depois nós conversamos’”.

De fato, diversas são as etiquetas seguidas pela Família Real e os demais convidados. No entanto, o piloto contou que logo a monarca interagiu com ele.

“Ela conversou com o cara à direita por uns cinco minutos, e depois passou o restante do tempo falando comigo. Foi muito, muito legal”, disse Hamilton.

“Quando ela estava falando comigo lá, disse que me assistia”, acrescentou o piloto, que já ganhou 7 títulos da Fórmula 1, nos anos de 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Sendo um dos maiores pilotos de todos os tempos e o primeiro negro da Fórmula 1, Hamilton é engajado com causas sociais e costuma levantar bandeiras ao fim de algumas corridas, a fim de dar visibilidade a temas importantes.