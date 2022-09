Lewis Hamilton presta homenagem à Rainha Elizabeth II: ‘uma inspiração’

Maior piloto da história do automobilismo inglês, o heptacampeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton prestou suas condolências pela morte da rainha Elizabeth II na manhã desta sexta-feira (9/9). O falecimento da monarca inglesa foi anunciado pelo Palácio de Buckingham na última quinta-feira (8/9).

Em suas redes sociais, o piloto inglês destacou a importância da monarca como símbolo de esperança, dignidade e gentileza e agradeceu por ter tido a honra de passar um tempo ao seu lado, conversando sobre o amor que ambos compartilhavam por cachorros.

“Como você encontra palavras para descrever a perda de Sua Majestade, a Rainha? Ela era realmente uma líder icônica, uma inspiração e uma presença tranquilizadora para a maioria, se não todas, as pessoas.”, começou o heptacampeão de F1.

“Desde a triste notícia de ontem, venho refletindo sobre sua vida incrível. Ela era um símbolo de esperança para muitos e serviu seu país com dignidade, dedicação e bondade. Ela era realmente como nenhuma outra e sou grato por ter vivido durante seu tempo. Seu legado será duradouro e sua morte será sentida profundamente.”, destacou.

“Tive a incrível honra de poder passar um tempo com ela. É algo que nunca vou esquecer. Conversamos sobre nosso amor compartilhado por cães e ela foi incrivelmente generosa. Eu sei que toda a nação e muitos outros ao redor do mundo estarão de luto por sua perda e meus pensamentos e orações estão com sua família e todos aqueles próximos a ela, que perderam um ente querido. Descanse em paz.”, declarou o piloto inglês.

Relacionamento com a monarquia Inglesa

Em 2009, Lewis Hamilton foi condecorado Membro da Ordem do Império Britânico após conquistar seu primeiro mundial de Fórmula 1, no ano anterior.

No ano passado, o piloto heptacampeão recebeu a maior honraria da coroa britânica. No Castelo de Windsor, Hamilton foi condecorado cavaleiro da Ordem do Império Britânico, título concedido pela rainha Elizabeth II e entregue pelo Príncipe Charles.

Ao longo da história da F1, a rainha Elizabeth II concedeu o título de “Sir” (Cavaleiro da Ordem do Império Britânico) para apenas outros três pilotos: Jack Brabham, Jackie Stewart e Stirling Moss.

Homenagens na Fórmula 1

Após o anúncio do falecimento da monarca, todas as equipes da F1 prestaram suas condolências à Família Real.

As equipes inglesas, McLaren e Aston Martin trocaram suas fotos de perfil nas redes socias para fotos representando luto. A também inglesa, Williams, correrá neste final de semana com um adesivo no carro em homenagem a monarca.