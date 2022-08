Liberação de sessões e consultas ilimitadas por planos de saúde começa a valer

A partir desta segunda-feira (1º) os planos de saúde terão que oferecer cobertura ilimitada para pacientes com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), segundo informações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Conforme decisão da entidade, cessou o fim da limitação ao número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. A medida vale para os usuários de planos de saúde com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde, como, por exemplo, paralisia cerebral, síndrome de Down e esquizofrenia. Agora, o atendimento passará a considerar a prescrição do médico assistente.

A medida foi aprovada em reunião extraordinária realizada no dia 11 de julho pela Diretoria Colegiada da ANS. Foram excluídas as Diretrizes de Utilização (condições exigidas para determinadas coberturas) para as consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas.