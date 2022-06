Liberado saque extraordinário do FGTS para nascidos em dezembro

A partir desta quarta, cerca de 3,3 milhões de trabalhadores nascidos em dezembro receberão até R$ 1 mil das contas do FGTS. A Caixa Econômica Federal depositará o dinheiro na conta poupança digital, usada para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários.

Para saber se receberá automaticamente o dinheiro ou se precisará pedir o saque, a pessoa precisa fazer uma consulta pelo aplicativo FGTS. Por lá, é possível consultar a data da liberação e se o crédito será feito de forma automática. O aplicativo também permite verificar os valores, atualizar dados da conta poupança digital e pedir para desfazer o crédito e manter o dinheiro na conta do FGTS.

Todo o processo para pedir o saque é informatizado e o beneficiado não precisa ir a uma agência da Caixa: basta entrar no aplicativo oficial do FGTS e inserir os dados pedidos.

Com o lote de dezembro, a Caixa conclui o pagamento do saque extraordinário do FGTS, que beneficiou em torno de 42 milhões de pessoas.

