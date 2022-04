Libertadores: antes de estreia, Atlético recebe chave da cidade de Ibagué

Antes da estreia na Copa Libertadores da América, o Atlético foi homenageado pela prefeitura de Ibagué, local da partida contra o Tolima, nesta quarta-feira. Representantes do clube receberam das mãos do prefeito Andrés Hurtado a chave do município colombiano.

O Atlético foi representado no encontro por Rodrigo Caetano (diretor de futebol), Victor Bagy (gerente de futebol) e Márcio Brito (vice-presidente do Instituto Galo). Os dirigentes também participaram de um jantar oferecido pelo Tolima. O clube colombiano já havia cedido o centro de treinamentos para o Galo realizar a última atividade antes da partida.

O Atlético enfrenta o Tolima, nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, pela primeira rodada do Grupo D. A delegação alvinegra fez uma cansativa viagem até a cidade colombiana.