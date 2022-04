Libertadores: Athletico esbarra em goleiro e estreia com empate em Caracas

O Athletico estreou na Libertadores com um empate sem gols. Nesta terça-feira, a equipe enfrentou o Caracas, da Venezuela, fora de casa, e não saiu do 0 a 0. Melhor no jogo, o Furacão criou as chances mais perigosas da partida, mas não conseguiu passar por Baroja, goleiro adversário que teve grande atuação e parou o ataque brasileiro.

Com o ponto conquistado na primeira rodada, o Athletico volta seu foco, agora, para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18h (de Brasília), o time enfrenta o São Paulo fora de casa pela estreia do torneio nacional. O JOGO

Logo aos quatro minutos de jogo o Athletico criou uma grande chance de gol. Cuello achou bom lançamento para Pablo, que fez o pivô e deixou a bola com Terans. O meia invadiu a área e bateu cruzado, mas parou no goleiro Baroja.

Superior na primeira etapa, o Furacão seguiu no campo de ataque e chegou bem com Terans e Cuello. Enquanto isso, o Caracas aproveitou erros do adversário para chegar perto com Akinyoola e Bonsu. O primeiro tempo, no entanto, terminou sem gols.

Na volta do intervalo, o Athletico levou perigo com Cirino e com cobrança de falta de Terans. Do outro lado, Baroja dificultou a vida dos brasileiros. O goleiro pegou a batida do uruguaio e voltou a fazer grande defesa em finalização de Christian, da entrada da área.

Aos 34 minutos da segunda etapa, Terans teve mais uma grande chance na entrada da área, mas bateu mascado e mandou a bola pelo lado do gol adversário.

Nos minutos finais do jogo, os dois times chegaram ao ataque e os mandantes chegaram a levar certo perigo com finalização de Rodríguez aos 46 do segundo tempo. Já aos 49, Akinyoola disparou em contra-ataque e bateu de fora da área, mas Bento fez grande defesa. Com isso, o jogo terminou empatado por 0 a 0.

CARACAS 0 X 0 ATHLETICO

CARACAS

Alain Baroja, Eduardo Fereira, Carlos Rivero, Rubert Quijada e Sandro Notaroberto; Edson Castillo, Carlos Suárez e Luis Ramírez (Luis González); Osei Bonsu (Vicente Rodríguez), Saúl Guarirapa (Ovando) e Akinyoola

Técnico: Francisco Stifano

ATHLETICO

Bento; Orejuela (Khellven), Pedro Henrique, Lucas Halter e Abner; Hugo Moura, Christian (Rômulo) e David Terans; Marcelo Cirino, Cuello (Vitor Bueno) e Pablo (Marlos)

Técnico: Alberto Valentim

Local: Estádio Olímpico de la Universidad Central, em Caracas, Venezuela

Data: 5 de abril de 2022, terça-feira

Árbitro: Andrés Rojas

Assistentes: Sebastian Vela e David Fuentes

Cartões amarelos: Notaroberto (Caracas) Hugo Moura (Athletico)