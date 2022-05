Libertadores: Athletico-PR é goleado na altitude de La Paz

Jogando na altitude de La Paz, o Athletico-PR foi goleado por 5 a 0 pelo The Strongest (Bolívia), na noite desta terça-feira (3) no estádio Hernando Siles, e ficou na lanterna do Grupo B da Copa Libertadores.

🟡⚫️ Goleada do Tigre! O @ClubStrongest bateu o @AthleticoPR por 5-0 em La Paz pelo Grupo B da CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/UKXgQK2kKn — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 4, 2022

Após o revés pela quarta rodada da competição, o Furacão fica com quatro pontos, três atrás do líder Libertad (Paraguai), o próximo desafio da equipe paranaense na principal competição de clubes da América do Sul.

A vitória do The Strongest foi construída com gols de Prost, no primeiro tempo, e de Cascini, Triverio (dois) e Erick (contra) na etapa final.