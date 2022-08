Libertadores: casas de apostas apontam Athletico-PR superior ao Estudiantes

Athletico Paranaense e Estudiantes, da Argentina, se enfrentam na noite desta quinta-feira (4), às 21h30, na Arena da Baixada, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores. E as principais casas de apostas atuantes no país apontam o Furacão como favorito neste confronto. O Superesportes apresenta abaixo a avaliação de algumas dessas casas.

Nas oitavas, o Athletico-PR eliminou o Libertad, do Paraguai, ao vencer dentro de casa, por 2 a 1, e empatar fora, por 1 a 1. Já a equipe argentina avançou após eliminar o Fortaleza, com um empate (1 a 1) e uma vitória (3 a 0).

Veja as cotações das casas de apostas

A Sportsbet.io tem a cotação de 1.83 na vitória do Athletico-PR. A casa tem ainda as odds 3.42 para empate e 4.55 no triunfo do Estudiantes.

Já a tradicional Bet365 tem odds um pouco melhores para as três opções: vitória do Furacão (1.80), empate (3.50) e triunfo do time argentino (4.75).

Já a Betano tem a melhor cotação para a vitória dos donos da casa: 1.85. O triunfo dos argentinos paga 4.45, enquanto o empate tem odd 3.60.

A Bet Mais, por sua vez, coloca a odd para vitória do Furacão a 1.80. Na casa, o empate paga 3.40, e o resultado positivo do Estudiantes 4.54.

Dicas aos apostadores

O Superesportes apresenta algumas opções interessantes para o confronto desta noite:

Menos de 2.5 gols no jogo (odd 1.65 na Bet365)

Mais de 9.5 escanteios (odd 1.76 na Sportsbet.io)

Vitória do Athletico-PR (odd 1.85 na Betano)