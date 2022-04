Libertadores: Del Valle empata com Tolima e lidera grupo de América e Galo

O Independiente del Valle, do Equador, é o líder do Grupo D da Copa Libertadores. A equipe equatoriana empatou no Estádio Banco de Guayaquil, em Quito, os donos da casa ficaram no empate com o Tolima, da Colômbia, por 2 a 2, e lideram a chave de América e Atlético no torneio continental.

Mesmo jogando em casa, o Del Valle sofreu para empatar. No primeiro tempo, o Tolima abriu 2 a 0, gols de Jeison Lucumi e Anderson Plata. No entanto, o time equatoriano buscou a igualdade com dois gols de Junior Sornoza, um deles aos 44 minutos da etapa final, de pênalti.

No outro jogo do grupo, Atlético e América ficaram no empate por 1 a 1. O Coelho abriu o placar com Felipe Azevedo, mas Ademir, em posição irregular, empatou no fim.

Desta forma, o Del Valle lidera o grupo com quatro pontos e quatro gols marcados, um a mais do que o Galo. Veja a classificação abaixo.

1° – Independiente del Valle-EQU – quatro pontos, 2 gols de saldo e 4 gols marcados

2° – Atlético – quatro pontos, 2 gols de saldo e 3 gols marcados

3° – Tolima-COL – um ponto, -2 gols de saldo e 2 gols marcados

4° – América – um ponto, -2 gols de saldo e 1 um gol marcado

A próxima rodada, a última do turno da fase de grupos, terá dois confrontos diretos. O Atlético fecha o primeiro turno da fase de grupos contra o Independiente Del Valle, no Equador. As equipes se enfrentam a partir das 21h30 de 26 de abril (terça-feira), no Estádio Banco de Guayaquil. No dia seguinte, o América recebe o Deportes Tolima no Independência. A bola rola às 19h.