Libertadores: Fla bate Corinthians com gols de Arrascaeta e Gabriel

O Flamengo mostrou que é um grande candidato à conquista do título da Copa Libertadores ao derrotar o Corinthians por 2 a 0, na noite desta terça-feira (2) na Neo Química Arena, em São Paulo, na partida de ida das quartas de final da competição.

🏆⚫🔴 Fim de jogo em Itaquera! Com gols de Arrascaeta e Gabi, o @Flamengo venceu o @Corinthians por 2-0 e largou à frente na disputa das quartas da CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/Mur6A6Av7b — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 3, 2022

Agora, a vaga nas semifinais será definida na próxima terça (9), quando as equipes voltam a se encontrar, mas no estádio do Maracanã. Quem avançar pega o vencedor do confronto entre o Vélez Sarsfield (Argentina) e o Talleres (Argentina).

Apoiado por mais de 45 mil torcedores, o Timão começou pressionando o Rubro-Negro. E a primeira oportunidade do Corinthians surgiu logo aos 3 minutos, quando Maycon tocou para Yuri Alberto, que mandou para Gustavo Mosquito, que finalizou para defesa de Santos. Um minuto depois a equipe do Parque São Jorge teve nova oportunidade, em chute de Maycon que foi por cima do gol.

🔥 Fiel 🆚 Nação

👏 Festa bonita nas quartas da CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/0OSKSn6ZjN — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 3, 2022

Já o Flamengo criou a primeira boa oportunidade apenas aos 16 minutos. Arrascaeta lançou para o atacante Pedro, que, pressionado, finalizou para defesa de Cássio. A partir daí a equipe comandada por Dorival Júnior assumiu o comando da partida.

Aos 32 minutos o Rubro-Negro quase abriu o placar, quando Arrascaeta finalizou da entrada da área para defesa de Cássio. Porém, quatro minutos depois o uruguaio foi mais eficiente para abrir o placar. Após falha de Cantillo na saída de bola, o camisa 14 acertou um belo chute cruzado por cobertura, da entrada da área, para superar o goleiro corinthiano.

Com a desvantagem no marcador, o técnico Vítor Pereira voltou do intervalo realizando duas mudanças, a entrada do atacante Roger Guedes no lugar do meia Adson e Giuliano na vaga de Cantillo.

Mas, mesmo com as mudanças o Flamengo continuou melhor, e chegou ao segundo logo aos cinco minutos, quando Rodinei encontrou Gabriel Barbosa, que bateu de chapa, de esquerda, não dando chances ao goleiro Cássio.

As equipes criaram oportunidades de lado a lado, mas o placar permaneceu sem novas alterações até o placar final.

Antes do confronto pela competição continental, o Timão e o Rubro-Negro jogam pelo Brasileiro. O Corinthians visita o Avaí no próximo sábado (6) no estádio da Ressacada. No mesmo dia o Flamengo visita o São Paulo no Morumbi.