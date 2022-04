Libertadores: Fortaleza é batido pelo River Plate e perde a segunda seguida

O Fortaleza foi derrotado pelo River Plate por 2 a 0, nesta quarta-feira, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Enzo Fernández e De La Cruz fizeram os gols da vitória do clube argentino no Monumental de Nuñez.

Com o resultado, o River Plate fica na liderança do grupo F com seis pontos. Já o Fortaleza ocupa a lanterna, sem pontuar.

As equipes voltam a campo no domingo para compromissos pelos campeonatos nacionais. O Fortaleza enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, às 18h (de Brasília). Já o River Plate duela contra o Banfield pelo Campeonato Argentino, às 21h30. O JOGO

O Fortaleza achou um espaço no ataque logo no primeiro minuto de jogo com Renato Kayzer, mas Armani estava atento para fazer a defesa. Aos 10, o River aproveitou a primeira grande oportunidade e abriu o placar. De La Cruz recuperou a bola, mandou na área e Enzo Fernández aproveitou a sobra para balançar a rede.

A equipe argentina chegou a marcar mais um com Matías Suárez, mas o lance foi anulado por impedimento. Já o Leão tentou com Pikachu. O lateral direito recebeu de Lucas Lima e chutou forte para o gol de Armani, que defendeu.

Aos 33, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para De La Cruz, que, de fora da área, bateu de primeira para ampliar o marcador. Minutos depois, o camisa 11 tentou novamente, mas mandou pelo lado de fora do gol do Fortaleza.

Na volta para a segunda etapa, o River Plate seguiu dando trabalho ao Fortaleza. Aos dois minutos, De La Cruz chegou bem e Max Walef fez a defesa. O Fortaleza, por sua vez, não conseguiu jogar e pouco criou para tentar buscar o resultado.