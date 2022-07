Libertadores: Fortaleza joga bem, mas não passa de empate no Castelão

O Fortaleza fez um bom jogo diante de sua apaixonada torcida no estádio do Castelão, mas não passou de um empate por 1 a 1 com o Estudiantes (Argentina), nesta quinta-feira, na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

🏟️ Fim de jogo. Tudo igual no Castelão! 🇧🇷⚽🇦🇷 @FortalezaEC e @EdelpOficial ficaram no 1-1 no primeiro jogo das oitavas da CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/zBWZbWuoSz — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 1, 2022

Com isso, tudo permanece aberto para o jogo de volta, que será disputado no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata.

Mesmo jogando em casa, a equipe brasileira não teve facilidades nos primeiros minutos. O time comandado por Juan Vojvoda sofreu para segurar os argentinos na etapa inicial, e só começou a chegar com perigo a partir dos 30 minutos. E a oportunidade mais cristalina apareceu aos 45 minutos, quando o atacante Moisés recebeu na esquerda, girou em cima de um marcador, passou direto por outro e driblou o goleiro para bater para o gol, onde o zagueiro Zuqui salvou em cima da linha.

Na etapa final, o Tricolor do Pici começou animado, e chegou finalmente ao gol. Aos 10 minutos o zagueiro Marcelo Benevenuto lançou na esquerda para Juninho Capixaba, que avançou em velocidade antes de cruzar para Silvio Romero, que dominou já limpando a marcação e bateu para a bola desviar em Noguera e enganar o goleiro Andújar.

Mas a alegria do Fortaleza durou pouco, pois aos 17 minutos Más cruzou rasteiro para o meio da área, onde Leandro Díaz, que havia acabado de entrar, chutou com liberdade para empatar.

O Fortaleza ainda buscou muito o gol da vitória, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final.