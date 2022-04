Libertadores: Palmeiras atropela Deportivo Táchira em estreia fora de casa

O Palmeiras começou com o pé direito na Copa Libertadores de 2022. Nesta quarta-feira, o Verdão atropelou o Deportivo Táchira com goleada de 4 a 0, no Estádio Pueblo Nuevo, na Venezuela, pela primeira rodada do Grupo A. Mesmo com uma escalação alternativa, o time paulista não teve dificuldade para sair com os três pontos, marcando com Dudu, Raphael Veiga e Rafael Navarro, duas vezes. O centroavante ainda não havia balançado as redes pelo clube alviverde.

Sem contar com Abel Ferreira à beira do campo, expulso no segundo jogo da Recopa Sul-Americana, o Palmeiras teve apenas quatro titulares: Weverton, Gustavo Gómez, Raphael Veiga e Dudu. Marcos Rocha e Danilo nem sequer foram relacionados, enquanto Murilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa ficaram no banco.

O primeiro tempo foi amplamente dominado pelo Palmeiras, que não deixou os mandantes jogarem e ainda teve muito volume ofensivo. Dudu marcou o primeiro após pixotada de Wesley, e Veiga ampliou em finalização de fora da área. Ainda teve bola no travessão de Kuscevic e gol incrível perdido por Veron.

O Verdão não diminuiu o ritmo e marcou outras duas vezes em menos de dez minutos. Ambos os tentos de Navarro vieram após cruzamentos, com o centroavante mostrando presença de área. A nota negativa ficou para Jailson, que foi expulso depois de receber o segundo cartão amarelo.

Na segunda rodada do Grupo A, o Verdão terá pela frente o Independiente Petrolero, da Bolívia, às 21h30 (horário de Brasília) da terça-feira que vem, no Allianz Parque. Enquanto isso, o Táchira visita visita o Emelec, do Equador, às 23h da quinta-feira.

No próximo sábado, o Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro. O time paulista enfrenta o Ceará, no Allianz Parque, às 21h.

O JOGO

O Palmeiras começou no campo de ataque e teve uma grande chance logo de cara. Após cruzamento de Veiga pela direita, Dudu dominou sozinho na área, mas finalizou mal. Aos sete minutos, o Verdão abriu o placar. Depois de chute torto de Wesley, a bola sobrou para Dudu, que arrematou rasteiro para vencer o goleiro e mandar para a rede.

Na sequência, Veron pegou sobra de fora da área e mandou à esquerda do gol. No lance seguinte, Dudu cobrou escanteio pela direita, e Kuscevic testou firme, acertando o travessão. Aos 34 minutos, Veiga ampliou o placar. O meia recebeu a bola na intermediária e finalizou com precisão de longe, no canto esquerdo. Depois de bela tabela dentro da área, Mayke serviu Veron, que perdeu chance incrível de frente para o gol.

Logo após o retorno do intervalo, Wesley quase fez o terceiro. O atacante recebeu dentro da área e pegou mascado, mandando à esquerda do gol. Aos dois minutos, Rafael Navarro marcou o seu primeiro gol pelo Palmeiras. Mayke foi à linha de fundo e cruzou com precisão para o centroavante, que completou para a rede.

Cinco minutos depois, Navarro fez seu segundo no jogo. Wesley cruzou da esquerda na cabeça do atacante, que testou com precisão. Na sequência, Giovani recebeu pela direita, cortou para dentro e finalizou cruzado, levando perigo.

Aos 26 minutos, Jailson fez uma falta por trás, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Palmeiras com um a menos em campo. Em cobrança de fora da área, Gabriel Menino parou em defesa de Varela. No último lance da partida, Gabriel Menino recebeu dentro da área e finalizou mal demais, para fora.

DEPORTIVO TÁCHIRA 0 x 4 PALMEIRAS

DEPORTIVO TÁCHIRA

Varela; Marrufo, Quintero, Restrepo (Calzadilla), Camacho e Benítez; Flores, Cova, Figueroa (Marlon Fernández) e Chacón (Arace); Farias (Simisterra)

Técnico: Álex Pallarés

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Kuscevic, Gustavo Gómez e Jorge; Jailson, Atuesta (Zé Rafael) e Raphael Veiga (Gabriel Veron); Dudu (Giovani), Gabriel Veron (Rafael Navarro) e Wesley (Breno Lopes)

Técnico: João Martins

Local: Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal (VEN)

Data: 06 de abril de 2022, quarta-feira

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovski (ARG) e José Savorani (ARG)

Cartões amarelos: Restrepo, Flores (Táchira); Jailson, Atuesta (Palmeiras)

Cartão vermelho: Jailson (Palmeiras)

GOLS: Dudu, aos 7, Raphael Veiga, aos 34min do 1ºT; Rafael Navarro, aos 2 e aos 7min do 2ºT